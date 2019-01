Preso homem suspeito de estuprar 5 crianças em Manaus

Manaus - Um homem suspeito de estuprar cinco crianças com idades entre 5 e 10 anos foi preso na manhã desta quinta-feira (24), em uma quitinete, no loteamento Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.



De acordo com a Polícia, dentre as vítimas, quatro são sobrinhos do infrator e a identificação do homem foi possível, graças a denúncias nas redes sociais.

O Portal EM TEMPO divulgará mais informações sobre o caso, logo mais, após entrevista coletiva por parte da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

