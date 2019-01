Tio oferecia bombons e milhitos para estuprar sobrinhos em Manaus

Manaus – O homem de 30 anos, suspeito de abusar de cinco crianças com idades entre quatro a dez anos, tem tendência à pedofilia, segundo a Polícia Civil. Ele oferecia “guloseimas” em troca de sexo. Entre as vítimas, quatro são sobrinhos do acusado. Ele nega o crime.

Após a Polícia Civil ter conhecimento de dois Boletins de Ocorrência (BO), sendo um registrado pelo pai de uma das crianças, o suspeito foi preso na manhã desta quinta-feira (24) no bairro Campos Sales, Zona Oeste de Manaus.

O suspeito nega o crime | Foto: Josemar Antunes

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), o homem com perfil de pedófilo é acusado de abusar quatro sobrinhos e de um vizinho.

“Ele seduzia as crianças, entre elas duas meninas e três meninos, oferecendo bombons e militos para praticar atos libidinosos. Uma das vítimas, do sexo masculino, chegou a ser violentada pelo homem. A denúncia partiu dos pais do vizinho das outras crianças. As cinco vítimas confirmaram cada ”, explicou.

Ao ter o crime descoberto, o homem foi alvejado com um tiro nas costas por traficantes de drogas que não aceitaram ter um pedófilo no bairro. Depois disso, ele fugiu com medo de ser morto.

Delegada Joyce Coelho, titular da Depca | Foto: Josemar Antunes

“Os sobrinhos que foram abusados moravam com o avô, pois o pai delas morreu. O representante das crianças que é pai do autor foi quem denunciou e colaborou com a prisão. É importante que as pessoas denunciem o pedófilo, pois as crianças inicialmente não entendem o que é um abuso”, destacou a delegada Joyce Coelho.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro 8 da BR-174.

