Assassinatos brutais: corpos de homem e mulher encontrados no Tarumã

| Foto: divulgação

Manaus - Os corpos de um homem e uma mulher, brutalmente assassinados, foram encontrados na noite desta quinta-feira (24), na estrada que dá acesso à Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, por moradores que acionaram os policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de 22h30.

As vítimas foram identificadas como Amanda Bezerra Felizardo, de 22 anos, e João Carlos Farias Pinheiro, de 19 anos. Eles moravam no bairro Compensa.

Ainda não há informações sobre como ocorreram os crimes ou de possíveis autores dos assassinatos. A Polícia técnica esteve no local e recolheu material que possa ajudar nas investigações.

O homem, com marca de tiro e quase decapitado, vestia camisa vinho e bermuda branca. A mulher foi encontrada com um marca de tiro no peito. Ela vestia saia jeans, blusa preta e estava sem roupas íntimas, de acordo com a polícia.

Ainda não há informações sobre as causas das mortes. | Foto: Divulgação

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso. O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção dos corpos.



