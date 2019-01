'Piratas' invadem balsa e matam homem durante assalto no Amazonas

Manaus - Ao menos dez homens armados invadiram uma balsa e um rebocador que estavam ancorados no Porto da Ilha do Marapatá, na madrugada desta sexta-feira (25), no bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus. Um funcionário da embarcação morreu e outro que fazia a segurança ficou ferido.

O crime ocorreu por volta de 1h. Os criminosos chegaram ao local em uma embarcação de pequeno porte. O grupo, segundo testemunhas, estava fortemente armado. Todos os criminosos estavam de cara limpa e molhados.

De acordo com Raikleison Lima Silva, de 32 anos, funcionário da empresa Planalto, quatro criminosos ficaram em terra dando suporte, enquanto três invadiram o rebocador Fogás XX e outros três ficaram na balsa Galo da Serra.

Durante a ação dos "Piratas de Rio", o tripulante Ademir Monteiro dos Santos, de 66 anos, foi alvejado com um tiro no rosto e morreu no local.

Já Vitor Hugo Silva do Valle, de 27 anos, que fazia a segurança da embarcação, foi atingido com um tiro no abdômen.

O vigilante foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Pronto-Socorro(PS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Momentos de terror

O marinheiro de convés Raimundo Nonato Rodrigues Barbosa, de 41 anos, contou ao Portal Em Tempo os momentos de terror e tensão que viveu durante a ação criminosa. Ele levou uma coronhada na cabeça e socos nas costas, além de ter o celular roubado.

"Eu fui acordado pelos criminosos que já chegaram exigindo onde estavam as armas. Falei que não tinha e depois fui agredido com coronhadas, além de socos. Foi uma ação rápida", explicou.

De acordo com o capitão Deni, do Comando de Policiamento da Área-Sul (CPA-Sul), os criminosos ainda não foram identificados.

Os criminosos fugiram levando um bote de alumínio e dois motores de popa, além de celulares, armas dos vigilantes, dinheiro e outros pertences das vítimas. Há quase 40 dias o local foi alvo de criminosos.

O corpo de Ademir Monteiro foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), mas a Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd) deve atuar na elucidação do crime.

