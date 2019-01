Mortes de jovens no Tarumã pode ter ligação com execução de traficante

Manaus - O assassinato de Amanda Bezerra Felizardo, de 22 anos, e João Carlos Farias Pinheiro, de 19 anos, ocorrida na noite dessa quinta-feira (24), no ramal da Praia Dourada , no Tarumã, Zona Oeste de Manaus, pode ter sido motivado por uma retaliação após a execução de César Augusto Barata de Souza, de 22 anos, conhecido como "Pimpolho".

César foi executado, por volta das 4h30 de quarta-feira (23), na rua Rio Jutaí, conjunto Vieiralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul de Manaus.

Amanda Bezerra conhecida como "Amanda Loren", foi morta com um tiro na altura do tórax. A vítima, conforme a polícia, estava sem calcinha. Já João Carlos Farias, chamado de "Carlinhos", foi degolado e atingido com dois tiros, sendo um na boca e outro no ombro. Ele seria agenciador de garotas de programa, sendo a maioria dos clientes traficantes de drogas.

Na cena do crime, os peritos criminais, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), encontraram no bolso da bermuda de João Carlos estojos de maquiagem. Com a mulher, foram achados R$ 40. Três cápsulas de munições calibre 380 milímetros foram localizadas no local.

Em algumas fotos publicadas nas redes socais, João Carlos aparece ao lado de várias mulheres, com muitas bebidas alcoólicas. Entre as garotas, "Amanda Loren".

De acordo com uma fonte policial, Amanda e João Carlos teriam informado a localização de César para traficantes rivais. Isso teria motivado o assassinato do casal.

César Augusto tinha passado a madrugada em um bar no Vireiralves e ao sair do local, dirigindo um carro Palio, de cor cinza e placa NPA-3517, foi surpreendido por dois homens em uma motocicleta. Outros criminosos estavam em um carro dando apoio à dupla.

Sem qualquer chance de defesa, César Augusto foi atingido com dois tiros de pistola calibre ponto 40, sendo um na nuca e outro na cabeça. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima estava sozinha no momento do atentado.

No momento da ação, os seguranças do bar, ao presenciarem o fato, efetuaram disparos na direção dos suspeitos. Diego da Silva e Silva, de 26 anos, e Misael Souza, de 19 anos, a princípio citado como sendo Ayrton, acabaram atingidos e levados para o João Lúcio e 28 de Agosto. Eles estão sob custódia da polícia e devem prestar novos esclarecimentos sobre a morte de César Augusto.

César Augusto é apontado pela polícia como integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele era suspeito de envolvimento em vários homicídios na capital. Entre as mortes, está o duplo homicídio ocorrido no dia 17 de maio de 2018, na rua Francisco Galvão, conjunto Amazonino Mendes, o "Mutirão", bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Já Diego e Misael seriam integrantes da Família do Norte (FDN), facção rival que disputa o domínio do tráfico com o CV em bairros de Manaus.

O delegado Paulo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), informou ao Portal Em Tempo que as equipes já estão investigando a possível ligação entre as mortes.

Paulo Martins informou que os crimes indicam características de execução relacionado ao tráfico de drogas. Mas, segundo ele, ainda é cedo para apontar a motivação.

Uma equipe da delegacia de homicídios foi nesta sexta-feira (25) aos hospitais João Lúcio e 28 de Agosto para colher o depoimento de Diego e Misael. Os policiais também foram até avenida Cyrillo Neves, na Compensa, onde Amanda e João Carlos teriam sido sequestros para pegar imagens de câmeras de segurança, para ajudar na identificação dos criminosos.

