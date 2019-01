Corpo em estado de decomposição é encontrado em terreno do Sesi

Manaus - Funcionários de limpeza do Clube do Trabalhador - Sesi, situado na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus, encontraram o corpo de um homem em avançado estado de decomposição em uma área de mata do clube.

O fato aconteceu na manhã desta sexta-feira (25). As equipes de reportagem foram impedidas pela direção do Sesi a acompanhar os trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC).

De acordo com a Polícia Civil, a vítima não apresentava, a princípio, marcas de violência, porém uma perfuração com suspeita de tiro na região do pescoço seria avaliada por meio de exames de necropsia.

Nenhum objeto ou documentos pessoais foram encontrados no local que pudessem identificar a vítima. O cadáver estava em avançado estado de decomposição com início de esqueletização.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte da capital. A motivação da morte será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

