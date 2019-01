Foragido do semiaberto é assassinado em Parintins

Peninha é considerado elemento de alta periculosidade | Foto: Divulgação

Parintins – O detento foragido do regime semiaberto Arlesson de Souza Alfaia, de 27 anos, conhecido como Peninha, foi assassinado a facadas nesta sexta-feira (25), dentro de uma residência, na invasão do Castanhal, na Zona Sul da cidade de Parintins. Ele morreu momentos depois de ser encaminhado ao hospital, vítima dos ferimentos.



A polícia ainda não sabe quem matou Peninha, mas a proprietária da residência onde aconteceu o crime foi identificada e interrogada no 3º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Ainda não há detalhes do depoimento.

Peninha era considerado um elemento de alta periculosidade pela polícia local. Ele estava foragido do regime semiaberto.

Crime

Na manhã do dia 05 de dezembro de 2015, Peninha desferiu uma facada no coração do sargento PM Fernando Júnior, que morreu no local. Uma fonte informou à reportagem que, na ocasião, Peninha teria recebido ordens de dentro da Unidade Prisional para executar o militar.

Leia mais:

'Piratas' invadem balsa e matam homem durante assalto no Amazonas

Assassinatos brutais: corpos de homem e mulher encontrados no Tarumã