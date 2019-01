'Foi uma humilhação, além de nos torturarem', diz família refém no AM

Manaus - Uma família foi feita refém na tarde desta sexta-feira (25), na rua Santa Luzia, bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus. Além de agredirem as vítimas, os criminosos levaram dinheiro, objetos de valor e um veículo que estava na garagem da residência. Os envolvidos no assalto ainda não foram localizados pela polícia até a publicação desta matéria.

De acordo com policiais da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsáveis pelo policiamento daquela área, três homens chegaram armados em um carro e invadiram a residência e, em seguida, renderam as vítimas.

“O trio armado entrou na casa e fez todos de refém. Eles subtraíram três televisores de 43 polegadas, um iPhone 8, dois relógios, uma máquina de barbear, uma chapinha, uma motocicleta modelo Honda Bros e R$1,7 mil do dono do imóvel”, disseram.

Segundo o proprietário da casa, o autônomo Sebastião Neto, de 40 anos, que trabalha com venda de rancho, o cunhado dele estava retornando das vendas junto com um funcionário. Ao entrarem na residência, os dois foram abordados pelos criminosos que fecharam o portão e entraram na casa.

“Foi um momento de terror. Me torturaram, deram coronhadas na minha cabeça, me cortaram com tesoura. Eles deram vários socos em mim. Foi um momento de humilhação horrível, eles até me algemaram com as mãos para trás. Toda a minha família e também o funcionário sofreram”, explicou.

No vídeo feito por uma câmera de segurança de uma residência é possível ver a ação criminosa de três homens que chegam em um veículo, entram na residência e já anunciam o assalto. Na rua, o motorista comparsa da quadrilha dirige um veículo ao redor de um quarterão e retorna para buscar os criminosos. Assista ao vídeo:

Um homem, ainda não identificado, foi levado para a Delegacia Especializada De Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), no Alvorada, Zona Centro-Oeste, por suspeita de ter passado informações sobre a residência para os assaltantes. A Polícia Civil do Amazonas investiga o caso.

