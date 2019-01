Jovem de 20 anos é preso com quase 100 porções de drogas em Manaus

Matheus foi preso no bairro Cidade Deus | Foto: Divulgação/Polícia Civil

Manaus - O jovem Matheus Silva Batista, de 20 anos, foi preso em flagrante com 61 trouxinhas de oxi, 35 trouxinhas de pasta base de cocaína, três porções de maconha do tipo skunk e uma balança de precisão, nessa quinta-feira (24), no bairro Cidade Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado Ricardo Cunha, titular do 13° Distrito Integrado de Polícia (DIP), o flagrante ocorreu na rua 11 da Comunidade Alfredo Nascimento. Cunha explicou que as equipes do 13° DIP chegaram até Matheus após receberem delações, feitas ao número (92) 99292-1015, o disque-denúncia da unidade policial, informando que um indivíduo, com as características físicas de Matheus, estaria comercializando entorpecentes em via pública, naquela região.

“Montamos campana no local indicado e abordamos o jovem no momento em que ele estava prestes a efetuar a venda de entorpecentes. Durante a revista, encontramos com ele 61 trouxinhas de oxi, 35 trouxinhas de pasta base de cocaína, três porções de maconha do tipo skunk e uma balança de precisão”, declarou o delegado titular do 13º DIP.

Conduzido à unidade policial, o jovem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 13° DIP, Matheus será levado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

*Com informações da assessoria

