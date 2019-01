Dupla envolvida em tentativa de latrocínio é presa em Manaus

Ildo e Matheus foram presos por policiais civis lotados na Derfd na manhã desta sexta-feira (25) | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens identificados como Ildo Gabriel Silva de Oliveira, de 21 anos, mais conhecido como “Ildinho”, e Matheus da Silveira Leite, de 19 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 10h, por cumprimento a mandados de prisão preventiva por tentativa de latrocínio.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o crime aconteceu na madrugada do dia 30 de dezembro de 2018, por volta das 4h30, na rua Iranduba, bairro São José, Zona Leste da cidade.

Na ocasião, a vítima, um homem de 28 anos, estava retornando para a casa em um veículo particular, quando “Ildinho”, que é conhecido do condutor, estava saindo de uma festa que acontecia nas proximidades e pediu uma carona.

“Durante o trajeto Ildo puxou uma faca e passou a agredir a vítima com golpes na cabeça. O condutor do veículo ficou atordoado com a agressão e ao ver o próprio sangue escorrendo da cabeça. Quando a vítima conseguiu parar o carro e olhou pelo retrovisor, viu Matheus e outro elemento correndo em direção ao automóvel, com pedaços de madeira nas mãos”, disse Torres.

O titular da Derfd enfatizou que as agressões continuaram quando a vítima, bastante machucada, conseguiu sair do carro e tentou correr, mas foi alcançada por Ildo e passou a ser agredida pelos três infratores com pedaços de madeira e pedras. “O rapaz foi socorrido por populares e conduzido a uma unidade hospitalar na capital. Posteriormente descobrimos que os três elementos subtraíram R$ 1,5 mil da vítima no momento da ação criminosa”, relatou.

Prisões

A autoridade policial informou que Ildo e Matheus foram presos por policiais civis lotados na Derfd na manhã desta sexta-feira (25), por volta das 10h, em via pública, na rua Castanho, primeira etapa do bairro São José Operário, zona leste de Manaus. O fato ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva por tentativa de latrocínio em nome dos infratores. A ordem judicial foi expedida no dia 24 de janeiro deste ano, pela juíza Anagali Marcon Bertazzo, da 6ª Vara Criminal.

Ildo e Matheus foram indiciados por latrocínio tentado. Ao término dos procedimentos cabíveis na Derfd, a dupla será conduzida ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), localizado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

