Suspeito é baleado ao trocar tiros com policiais da Rocam, em Manaus

Manaus - Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (25), com um revólver calibre 22, no beco União, do bairro a Coroado, na Zona Leste de Manaus. Durante a abordagem policial, o suspeito trocou tiros com a polícia e foi baleado na perna esquerda.

O homem foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na mesma zona, onde recebeu atendimento médico. Após receber alta, ele foi levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), o homem estava na companhia de mais outros dois comparsas no momento em que foram abordados e começaram a disparar contra a equipe. Os dois conseguiram fugir e apenas um foi capturado.

Denúncia

A equipe da Rocam foi até ao Beco União após receber uma denúncia relatando que três homens estariam armados no local.

