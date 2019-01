Segurança de bar é morto a tiros durante discussão no Lírio do Vale

Manaus – O segurança de bar José Rodney Fernandes da Gama, de 27 anos, foi assassinado na madrugada deste sábado (26), com três tiros enquanto trabalhava. O fato aconteceu por volta das 3h30, na rua 2 esquina com a avenida Laguna, no bairro Lírio do Vale, Zona Oeste de Manaus.

Segundo relatos de testemunhas, um homem chegou ao local em uma motocicleta, de características desconhecidas, e seguiu para as dependências do “Bar Ferro de Engomar”. O suspeito chamou José Rodney e, em seguida, os dois iniciaram uma discussão,

Durante o bate-boca, o homem sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos contra o segurança do estabelecimento, que morreu no local. José Rodney foi atingido com dois tiros no tórax e outro no braço direito.

José foi atingido com dois tiros | Foto: Josemar Antunes

Uma testemunha, que pediu para não ter o nome divulgado, contou ao Portal Em Tempo que o atirador fugiu com ajuda do comparsa, que pilotava uma moto. Os criminosos não foram reconhecidos. Outra testemunha declarou que José Rodney tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Ao término dos procedimentos da perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo foi removido para a sede do Instituto Médico Legal (IML). A mãe da vítima também esteve no local e fez o reconhecimento do corpo.

Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) estiveram analisando as câmeras de segurança próximo ao local do crime. As imagens do circuito de vigilância devem ajudar na identificação dos assassinos. A DEHS investiga o crime.

