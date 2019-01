Com tiro na cabeça, corpo de homem é encontrado no ramal do Acará

Manaus – Com um tiro na cabeça, o corpo de um homem foi encontrado no início da manhã deste sábado (26), em um terreno baldio localizado no ramal do Acará, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

A polícia informou que populares acharam o cadáver por volta das 6h. Moradores da área ouviram o barulho de um disparo de arma e fogo durante a madrugada, mas, por medo, não quiseram sair de suas casas.

A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Durante os trabalhos do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), moradores foram ao local do crime para tentarem reconhecer a vítima, mas ninguém o identificou como morador da localidade.

O homem tinha marcas de agressão e um tiro na cabeça | Foto: Josemar Antunes

Além do tiro, a vítima apresentava lesões na cabeça, indicando que antes de ser morto foi agredido pelos criminosos. O homem também não possuía documentos pessoais que pudesse identificá-lo.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte, para a realização de exames de necropsia.

A motivação do assassinato será investigada pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

