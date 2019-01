Industriário pede ajuda para encontrar carro roubado na Cosme Ferreira

O dono do veículo pede ajuda para localizar o carro | Autor: Divulgação

Manaus – Um industriário de 32 anos teve o carro roubado na noite da última quinta-feira (24), por volta das 23h23, durante um assalto na Alameda Cosme Ferreira, bairro São José, Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu no dia do aniversário da vítima.



Ao Portal Em Tempo , o industriário contou que estava com o veículo modelo HB20, de cor branca e placa PHE-2147, estacionado em frente à Academia AB Fitness acompanhado da esposa, de 29 anos, quando um homem se aproximou e anunciou o assalto.

“O homem passou caminhando olhando e depois voltou puxando a porta do carro onde estava a minha esposa. Ela ainda resistiu, mas ao perceber que o ladrão estava armado pedi pra ela soltar a porta do veículo. Em seguida, o criminoso mandou que saíssemos e deixasse a chave na ignição. Isso aconteceu no dia do meu aniversário”, contou o industriário.



A vítima registrou o Boletim de Ocorrência no 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e na Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Imagens de câmeras de segurança mostram o assaltante saindo de um veículo preto, que estava estacionado no lado oposto da via, e caminhando em direção do carro do industriário.

As imagens devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos criminosos. O industriário ainda chegou a publicar um vídeo nas redes sociais pedindo ajuda da população para localizar o veículo.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do carro, pode entrar em contato com o industriário pelo telefone (92) 99136-7103.

