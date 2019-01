Vídeo mostra matador de aluguel e esposa sendo executados

| Autor: Divulgação





O vídeo de uma câmera se segurança mostra o momento exato que Francenildo Dias Cardoso e a esposa dele, Elia Cavalheiro, são executados no bairro da Francilândia, em Abaetetuba, nordeste paraense.

As vítimas estavam dentro de um carro, de cor vermelha, quando homens armados se aproximaram e efetuaram diversos disparos contra os dois.

Além dos tiros, um dos criminosos enfia uma faca no coração da vítima. O crime aconteceu no dia 19 deste mês. Francenildo, segundo a polícia, tinha envolvimento em diversos crimes na região. Ele era considerado um matador de aluguel.

Francenildo morreu no local do crime, enquanto Elia foi socorrida por testemunhas e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, mas morreu no caminho.

Francenildo Dias Cardoso ficou conhecido após ser um dos autores da morte do ex-deputado José Nassar, em maio de 1997, a mando da esposa da vítima. Na época, Nildo, como era conhecido, foi preso e encaminhado ao então presídio São José, onde se envolveu na morte do “Ninja”, um dos mais temidos criminosos do Pará, que também estava preso e liderava uma rebelião que acontecia no local.

Anos depois, Francenildo ganhou liberdade, mas não passou muito tempo fora da cadeia. Ele voltou a ser preso por inúmeros outros crimes.

Devido ao envolvimento em diversos crimes, a polícia acredita que a execução foi um ‘acerto de contas’.

