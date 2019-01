Mulher é presa novamente por roubar casas em Manaus

Manaus - Uma mulher identificada como Maria Missilene de Oliveira, de 39 anos, foi presa novamente na tarde desta sexta-feira (26), por roubar casas em Manaus. Com a mulher foram apreendidos um tablete e duas porções de maconha. Ainda foram recuperados objetos furtados na última quarta-feira (23), de uma casa no bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

De acordo com o delegado Henrique Brasil, titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), eles chegaram até a infratora durante diligências realizadas em torno do furto, que aconteceu no Conjunto Shangrilá. Henrique Brasil explicou que câmeras de segurança instaladas no lugar registraram a ação criminosa. Um veículo da montadora Citroën, de placas JWY-3806, em nome da mulher, foi utilizado por uma dupla para chegar ao imóvel.

“Maria Missilene foi presa pela nossa equipe na casa onde estava morando, na rua João Vicente, bairro São José Operário, zona leste de Manaus. Ela ainda tentou empreender fuga, mas foi alcançada. Durante buscas na residência apreendemos as drogas e recuperamos alguns pertences das vítimas do furto”, declarou Brasil.

O titular do 23º DIP ressaltou que no imóvel foram apreendidos três celulares, sete chaves micha (utilizadas para arrombar portas), duas televisões, uma bolsa preta, dois cordões, uma pulseira, um anel e um relógio. O delegado destacou que alguns objetos já foram devolvidos às vítimas. Henrique Brasil enfatizou que as investigações irão continuar, até que sejam identificados todos os envolvidos no delito.

Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) e site do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), os policiais civis verificaram que Maria Missilene já havia sido presa por tráfico de drogas e furto.

Dessa vez, a infratora foi autuada em flagrante por tráfico de drogas e indiciada por furto. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, ela será levada para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, zona sul da capital.

*Com informações da assessoria

