'Soldado' do traficante Sadrinho do CV é baleado na Vila da Prata

Manaus - Três pessoas ficaram feridas, no início da noite deste sábado (26), após um tiroteio em um bar localizado na rua Paraguaçu, no Vila da Prata, na Zona Oeste de Manaus. Uma das vítimas seria integrante da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que atua no Estado. Os suspeitos fugiram do local sem serem identificados.

De acordo com testemunhas, várias pessoas estavam reunidas para assistir uma partida de futebol no estabelecimento comercial, quando uma dupla em moto chegou ao local e atirou na direção de um homem, identificado apenas como "Lukinhas". Ele, conforme testemunhas, era o alvo dos suspeitos dos criminosos.

Lukinhas era o alvo dos criminosos, conforme testemunhas | Foto: Divulgação

"Foi tudo muito rápido, os suspeitos chegaram na moto, pararam e já foram atirando. As pessoas que estavam no bar correram. Eu estava no mercadinho ao lado e saí correndo para o fundo do estabelecimento", disse o autônomo Carlos Andrade, que fazia compras no momento do crime.

Policiais militares da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para a ocorrência, e ao chegarem ao local informaram que os corpos já tinham sido levados por populares para unidades hospitalares da cidade por carros particulares.

'Soldado' do Sandrinho

Conforme a investigação da Polícia Civil, Lukinhas é soldado do traficante Alexsandro Oliveira dos Santos, de 32 anos, o “Sandrinho”, que pertence ao Comando Vermelho. Considerado de alta periculosidade, Sadrinho fugiu junto com outros 35 internos no dia 12 de maio de 2018, do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 2).

Sandrinho está foragido desde maio de 2018 | Foto: Divulgação

PM impedida de passar informações

Os policiais militares não passaram mais informações sobre a ocorrência. Um dos PMs informou à reportagem que a equipe está proibida de dar entrevistas.

"É mais fácil os populares falarem com vocês [reportagem] do que a gente. Nós estamos impedidos de dar entrevista", explicou o policial militar.

Leia mais:

Com tiro na cabeça, corpo de homem é encontrado no ramal do Acará

Segurança de bar é morto a tiros durante discussão no Lírio do Vale