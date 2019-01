Homem é executado com 14 tiros na comunidade Raio do Sol, em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com 14 tiros, na noite deste sábado (26). A vítima estava em um terreno baldio, na rua Pedra Grande, comunidade Raio do Sol, bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o sargento Augusto Viera, da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares informaram que acharam o corpo por volta das 21h30, após ouvirem vários tiros.

"Quando a nossa equipe chegou ao local, ainda, encontramos, alguns populares mexendo no corpo. Eles ficaram em silêncio quando perguntamos quem teria cometido o crime", explicou.

O corpo foi removido para o IML | Foto: Josemar Antunes

Os peritos criminais, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), confirmaram que a vítima foi morta com 14 tiros, sendo sete nas costelas, cinco no braço direito e dois no pescoço. Oitos cápsulas e dois projéteis de 380 milímetros foram encontrados no local.

A vítima possui várias tatuagens nos braços e tórax, além de um desenho de "Playboy" no lado direito da cintura, vestia camiseta azul e short preto. O local onde o homem foi encontrado é ponto de venda e consumo de drogas.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o crime.

