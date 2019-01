'Lukinha' morre no hospital após ser baleado na Vila da Prata

Manaus - Após ser baleado com quatro tiros , na noite deste sábado (26), no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus, Clelbson Martins da Silva, conhecido como "Lukinha", de 36 anos, morreu na madrugada deste domingo (27), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, Zona Centro-Sul de Manaus.

O crime ocorreu no "Bar Casa Velha", na rua Paraguaçu. Dois homens em uma motocicleta, modelo Tornado, de cor vermelha, e placa não identificada, abriram fogo contra os clientes do estabelecimento.

Lukinha, que era o alvo dos criminosos, foi alvejado com quatro tiros durante a ação dos pistoleiros. Outros dois homens foram baleados. Não há informações sobre o estado de saúde dos sobreviventes .

Os criminosos não foram identificados. Segundo relatos de testemunhas, os pistoleiros estavam de cara limpa e agiram sem piedade.

Briga entre facções

A polícia trabalha com a hipótese que o assassinato de Lukinha tenha sido motivado pela briga entre facções criminosas. Ele é apontado pela polícia como soldado do traficante Alexsandro Oliveira dos Santos, de 32 anos, o “Sandrinho”, que é membro do Comando Vermelho (CV), organização criminosa rival da Família do Norte (FDN). As duas disputam o domínio do tráfico de drogas na capital amazonense.

De acordo com a Delegacia de Homicídios, a irmã de Lukinha, identificada apenas como Dulcicleide declarou que o irmão não tinha envolvimento com práticas ilícitas. A DEHS investiga o assassinato.

