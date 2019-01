Dupla de assaltantes morre ao trocar tiros com a polícia no AM

Manaus - Após intensa troca de tiros com a polícia, dois homens, que estariam cometendo assaltos, identificados apenas como "Mundaca" e "Laboia", morreram na tarde do último sábado (26), por volta das 14h, na Comunidade, São Pedro do Uruá, Zona Rural de Manicoré (distante 332 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, a dupla teria realizado um assalto a um estabelecimento comercial na noite do dia 24 de janeiro deste ano, e fugido com diversos objetos, entre eles uma espingarda calibre 28, uma voadeira com motor de 40 HP, três Baldes de combustível de 60 litros, um tanque de combustível de Motor de Polpa Yamaha de 24L, além de R$ 6 mil.

Durante o assalto, a dupla ainda fez a família do dono do estabelecimento refém, deixando todos amarrados. Após o assalto, os suspeitos se esconderam em um sítio próximo de Manicoré. Os policiais do 4º Batalhão da Polícia Militar do município receberam a denúncia com a localização da dupla.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos a tiros. A equipe revidou e acertou os dois homens. Os suspeitos ainda foram levados para o hospital do município, mas não resistiram aos ferimentos.

No local onde os assaltantes estavam, a polícia encontrou uma arma de fogo tipo caseira adaptada para calibre 32, com uma munição deflagrada dentro do cano, uma espingarda calibre 28 com o cano serrado, munições, três baldes com aproximadamente 140 litros de combustível, um tanque de combustível de motor de poupa Yamanha de 24 litros, um celular, R$ 1.270 em espécie e R$252,50 em moedas e drogas.

O material foi levado para a 72ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP). O corpo dos dois homens estava no necrotério do hospital de Manicoré, de onde devem ser retirados pelos familiares.

