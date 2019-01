'Dog' é executado com 15 tiros por homens encapuzados na Alvorada

Manaus - O ex-presidiário Leonardo da Silva Guerreiro, de 27 anos, conhecido como "Dog", foi executado com 15 tiros na noite desse domingo (27), entre as ruas Bela Vista e Violeta Areosa, bairro Alvorada 1, Zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), a vítima estava jogando sinuca com amigos em um lanche, quando três homens encapuzados e de coletes balísticos chegaram ao local em um carro, modelo EcoSport vermelho, de placa não identificada.

Os assassinos, segundo testemunhas, se identificaram como policiais e, em seguida, foram na direção de Leonardo e efetuaram vários tiros à queima-roupa. A vítima morreu no local.

Após o crime, os atiradores fugiram sem serem identificados. Imagens de câmeras de segurança próximo ao local registraram a ação criminosa e devem auxiliar a Polícia Civil na identificação dos criminosos. Leonardo, segundo a polícia, já tinha sido preso por tráfico de drogas.

Soldado do tráfico

A polícia informou, ainda, que durante o levantamento das informações, os moradores confirmaram que "Dog" era soldado do traficante Carlos Alberto Soares dos Reis , de 27 anos, o “Carlinhos”, que foi preso com mais dois comparsas em julho de 2018, na rua 13 do bairro Alvorada.

Segundo informações da polícia, na época, "Carlinhos" e os comparsas estavam em um carro Corolla prata e pretendiam executar rivais em outros bairros da capital amazonense. Carlinhos é suspeito de ser o mandante do assassinato da namorada dele Bruna Rodrigues Freitas, de 23 anos, ocorrido em maio de 2018 na Colonia Japonesa, Zona Sul da cidade.

Briga entre facções

Para a polícia, a morte de Leonardo pode estar relacionado a briga de facções criminosas pelo poder do tráfico de drogas na área. No último sábado (26), Leonardo foi alvo de um atentado próximo ao ginásio de esportes do bairro Alvorada.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar a morte.

