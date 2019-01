'Tá pagando de doido', diz suspeito antes de matar caseiro na BR-174

Manaus - Uma briga durante uma bebedeira resultou na morte do caseiro João Wilmar Vasques Caciano, de 61 anos, conhecido como "Vitinho", por volta das 17h30 desse domingo (27). O crime ocorreu no quilômetro 21, ramal do Pau Rosa, vicinal dos ramais da Cooperativa e Novo Amanhecer, zona rural de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima estava ingerindo bebidas alcoólicas no sítio Areia Branca na companhia de amigos, entre eles Nildo, suspeito do crime.

"Vitinho" estava desde manhã bebendo, quando um homem, identificado como "Nildo", apareceu. Durante a bebedeira, o suspeito ficou agressivo e passou a falar que a vítima estava negando bebida a ele. Depois da confusão, "Nildo" foi embora.



Por volta das 17h30, "Nildo" retornou ao local e pulou a janela da casa. Em posse de um facão, ele passou a desferir os golpes contra "Vitinho". Durante o crime, segundo a polícia, o suspeito dizia: "Tu tá querendo pagar de doido pro meu lado".

Antes de fugir, "Nildo" ainda tentou desferir golpes contra um amigo de "Vitinho". O suspeito, que também trabalha como caseiro em outro sítio próximo, é natural do Estado do Pará, não foi localizado pela polícia.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML), onde deu entrada às 2h40. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Bandidos invadem festa e matam atleta no dia do aniversário, em Manaus

'Lukinha' morre no hospital após ser baleado na Vila da Prata