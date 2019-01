18 pessoas são presas em Manaus por estupro, roubo e tráfico de drogas

No Centro, zona sul, um homem de 40 anos foi preso por policiais da 24ª Cicom logo após ter abusado sexualmente de uma criança de cinco anos | Foto: Divulgação

Manaus - Dezoito pessoas suspeitas de crimes como estupro, roubo e tráfico de entorpecentes foram presas pela Polícia Militar entre a noite do último sábado (26) e a madrugada desta segunda-feira (28). Além deles, três adolescentes foram apreendidos.

Um homem de 21 anos foi preso após estuprar uma mulher, de 24, no Conjunto Hileia, bairro Redenção, zona centro-oeste. A mulher disse que estava indo encontrar amigos para usar drogas quando foi arrastada até uma área de mata por dois homens.

Um dos suspeitos foi detido por militares da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e levado para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

No Centro, zona sul, um homem de 40 anos foi preso por policiais da 24ª Cicom logo após ter abusado sexualmente de uma criança de cinco anos. O criminoso ainda chegou a ser agredido pela população e depois conduzido para o 1° DIP para as providências cabíveis.

Na avenida Tucumã, na zona norte, um homem de 32 anos foi preso por militares da 6ª Cicom após tocar nas partes íntimas de uma menina de 10 anos. Ele foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Outra ocorrência de violência sexual ocorreu no bairro Mauazinho, zona sul. Policiais da 29ª Cicom prenderam um homem de 25 anos que invadiu a casa da tia, armado com uma faca, para tentar estuprar a prima de 24 anos.

Agredido pela população, ele foi socorrido no Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio e depois flagranteado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM).

Tráfico de drogas

Na rua Sete Cascas, bairro Monte das Oliveiras, zona norte, um homem foi preso por militares da Força Tática após denúncia que apontava a chegada de um carregamento de drogas. No sofá da casa onde ele estava, foram encontradas três munições calibre 38, intactas, 27 trouxinhas de substância entorpecente supostamente oxi, e uma porção supostamente de maconha.

Flagrado com drogas, um homem de 21 anos foi preso por policiais da 30ª Cicom. Aos policiais, ele informou que possuía mais drogas na casa dele, onde foram encontradas 20 porções supostamente de skunk, dez kits supostamente de pasta base e oxi, 57 porções supostamente pedra, tipo oxi, mais cinco porções supostamente de oxi, seis porções média de maconha, uma balança de precisão e um celular.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido por policiais da 8ª Cicom na rua do Porto, no bairro da Compensa, zona oeste. Com ele foram encontradas 32 trouxinhas supostamente de maconha e 27 trouxinhas supostamente de oxi.

Na rua Pará, zona sul de Manaus, policiais da 14ª Cicom prenderam um homem de 25 anos com seis trouxinhas e uma porção possivelmente de cocaína.

Já no bairro Novo Aleixo, no Conjunto Amazonino Mendes, militares da 27ª Cicom prenderam um homem de 20 anos na rua Ibiquera. Ele estava com um adolescente, com quem foram encontrados sete pinos de cocaína, seis kits de oxi com pasta base de cocaína, cinco porções de pasta base de cocaína, uma porção de maconha e cinco porções de oxi.

No Beco Estreito, bairro Raiz, zona sul, um homem de 19 anos foi preso por policiais da 3ª Cicom com 24 trouxinhas de skunk nas partes intimas, R$ 33 em espécie e mais dois cordões de aço.

Já no Conjunto Cidadão 6, na zona norte, um homem de 23 anos foi flagrado por militares da 15ª Cicom portando 60 porções de pasta base de cocaína e R$ 50 em espécie.

Duas mulheres e um homem foram presos por policiais da 30ª Cicom na rua Prado, bairro Jorge Teixeira, zona leste, após o roubo de um celular. A Polícia chegou ao trio por meio do GPS e, com eles, foram encontrados 57g semelhante a cocaína, uma balança de precisão e R$ 64 em espécie.

Com porções de cocaína, maconha e pasta base de cocaína, um homem de 20 anos foi preso por policiais da 21ª Cicom na rua Boa Esperança, no bairro da Vila da Prata, zona oeste.

Roubo

Um homem de 18 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido por militares da 3ª Cicom. A dupla estava em uma moto Honda Bros com um simulacro de arma de fogo na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, zona sul. Eles foram encaminhados para o 1° DIP.

No bairro Nova Cidade, Conjunto João Paulo, zona norte, um homem de 23 anos foi detido por policiais da 6ª Cicom após ter roubado um aparelho celular de uma jovem. Ele foi levado para o 6°DIP.

No 1º DIP, foi preso em flagrante um homem de 47 anos detido por militares da 24ª Cicom no Centro, zona sul, depois de roubar o celular de um homem.

Após uma tentativa de roubo em um ônibus do transporte público da linha 221, utilizando uma faca, um homem de 33 anos foi preso por policiais da 24ª Cicom na avenida Joaquim Nabuco, Centro. Ele também foi flagranteado no 1°DIP.

