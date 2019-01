Fim de semana 'sangrento' registra 8 mortes em Manaus

Manaus - “Sangue” é a palavra que resume esse último fim de semana na capital do Amazonas. Jovens, homens e uma mulher foram mortos. A suspeita é que eles teriam envolvimento com o tráfico de drogas no estado. O Em Tempo contabilizou 8 mortes desse tipo na capital entre sábado (26) e domingo (27).

No bairro Alvorada, localizado na Zona Centro-Oeste de Manaus, por exemplo, só na última semana foram registradas quatro mortes. Nesse fim de semana, na noite de domingo, um ex-presidiário, identificado como Leonardo da Silva Guerreiro, de 27 anos, conhecido como "Dog", foi executado com 15 tiros, entre as ruas Bela Vista e Violeta Areosa.

Outro ex-presidiário morto no domingo foi o Erick Luan Dias Ribeiro, conhecido como "Pato", de 23 anos. A vítima foi atingida com um tiro na nuca, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste da capital. Erick estava sentado na calçada de um mercadinho, quando um homem se aproximou, sacou uma arma e efetuou um tiro na nuca dele.

No sábado (26), no bairro Nova Cidade, Zona Norte de Manaus um homem, não identificado, foi encontrado morto em um terreno baldio, na rua Pedra Grande, comunidade Raio do Sol. A vítima levou 14 tiros, quase a mesma quantidade de tiros que atingiram o “Dog” do bairro Alvorada.

Na mesma Zona e no mesmo dia, o corpo de outro homem foi encontrado com um tiro na cabeça, também em um terreno baldio localizado no ramal do Acará, bairro Lago Azul. A polícia informou que populares acharam o cadáver por volta das 6h. Moradores da área ouviram o barulho de um disparo de arma e fogo durante a madrugada, mas, por medo, não quiseram sair de suas casas.

Lutadora

Já na Zona Sul da capital amazonense, uma lutadora de Jiu-Jitsu, identificada como Patrícia da Cunha Leite, de 24 anos, morreu depois de ser baleada na cabeça enquanto comemorava o próprio aniversário, em uma casa. Dois homens, que estavam em um grupo que cometia arrastões pela Zona Sul de Manaus, estão presos e são suspeitos de cometer o crime.

Ainda na Zona Sul, o corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (28), dentro do prédio abandonado da Santa Casa, na rua 10 de Julho, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. A vítima estava atrás de uma capela com sinais de agressão física, principalmente na cabeça.

Dois outros casos recentes desse final de semana “sangrento”, na Zona Oeste, foi o do Clelbson Martins da Silva, de 36 anos, conhecido como "Lukinha", e do autônomo Jhonata Campos da Silva, de 22 anos. Clelbson levou quatro tiros. O fato ocorreu no sábado, no bairro Vila da Prata. Ele ainda foi socorrido, mas morreu na madrugada deste domingo, no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, localizado na Zona Centro-Sul de Manaus.

Jhonata foi morto a tiros na noite de domingo, na rua Dom Pedro 1, bairro Santo Antônio. A vítima estava na frente de casa com um amigo, identificado apenas como "Anjinho", quando chegaram pelo beco dois homens e, em seguida, um deles efetuou os disparos contra o jovem. Ele também ainda foi socorrido até uma unidade básica de saúde da capital, mas não resistiu aos ferimentos.

