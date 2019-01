Presos gêmeos que furtaram carro em Boa Vista para vender em Manaus

Os irmãos foram detidos em um posto de combustíveis no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, | Foto: Divulgação

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas recuperou em Manaus, na tarde desta segunda-feira (28), por volta das 15h, um veículo da montadora Renault, modelo Logan, de cor prata, furtado em Boa Vista, capital do estado de Roraima, no dia 22 de janeiro deste ano pelos irmãos gêmeos Marcos Felipe Lima Fontes e Marcos André Lima Fontes, de 23 anos.



Conforme o diretor do DRCO, Sinval Barroso, os irmãos foram detidos em um posto de combustíveis no bairro Cidade Nova, zona norte da capital, após policiais civis que atuam em Boa Vista entrarem em contato com os servidores da instituição em Manaus e comentarem sobre a possibilidade dos infratores tentarem vender o carro furtado na cidade.

“No dia crime, os infratores entraram em contato com o dono do veículo após a vítima anunciar a venda do carro em um site de compra e vendas. Os irmãos pediram para testar o automóvel e desapareceram com o veículo após informarem que dariam uma volta. Foi nesse momento que o caso passou a ser tratado como furto. Durante as diligências descobrimos que eles usaram o mesmo site de compra e vendas, inclusive com a mesma foto do anúncio original, para tentar vender o automóvel em Manaus”, explicou Barroso.



Conduzidos à base do DRCO, nas dependências da Delegacia Geral, Marcos Felipe e Marcos André foram indiciados por furto.

Em seguida, eles foram levados à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv), onde deverão prestar esclarecimentos.

Após os procedimentos cabíveis na especializada, os irmãos ficarão à disposição da Justiça de Roraima.

