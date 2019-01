PM confirma fuga de seis presos de unidade prisional no Amazonas

Maués (AM) - Pelo menos seis presos fugiram na noite desta segunda-feira (28), de uma unidade prisional do município de Maués (distante 276 quilômetros de Manaus). Os detentos serraram as grades e pularam o muro da unidade por volta das 18h. Nenhum fugitivo foi recapturado até a publicação desta matéria.

A informação foi confirmada pelo comandante da 10° Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), Laurênio Silva. Ele disse que apenas um homem permaneceu na cela após a fuga. Reforços policiais estão sendo enviados da capital para o município nesta terça-feira (29).

"Ainda não temos as identificações dos detentos, nem fotos, mas entre os presos que fugiram estão três homens que já foram condenados e outros três que eram presos provisórios", explicou o comandante.



Ainda conforme o policial, a cela onde os fugitivos estavam era separada das demais. Os detentos estavam passando apenas um tempo no local até serem levados para celas comuns com outros presos. Apenas um PM e quatro carcereiros tomavam conta da unidade prisional no momento da fuga.

Leia mais:

Seap nega suspensão de visitas a presídios no fim de ano

No AM, polícia recaptura lanterneiro envolvido em homicídio e roubo

Após morte de agente, Seap suspende visitas por 15 dias no Compaj