Corpo de homem é encontrado em local de desova no Tarumã

Manaus - Com tiros na cabeça e amarrado, o corpo de um homem foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), no ramal da Praia Dourada, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Há exatos cinco dias, um casal foi achado morto no mesmo ramal.

De acordo com a Polícia Civil, por volta das 6h40, moradores que passavam pelo local avistaram o corpo e acionaram policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A perícia criminal, do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), informou que a vítima foi morta com três tiros na cabeça, além de estar com as mãos e pés amarrados. O celular da vítima que estava no bolso foi recolhido pela Polícia Civil.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).



Outro caso

Conhecido como local de desova, há cinco dias, um casal foi encontrado morto no mesmo lugar. Amanda Bezerra Felizardo, de 22 anos, conhecida como "Amanda Loren", foi morta com um tiro na altura do tórax. Ela estava sem calcinha.

João Carlos Farias Pinheiro, de 19 anos, chamado de "Carlinhos", foi degolado e atingido com dois tiros, sendo um na boca e outro no ombro. Ele seria agenciador de garotas de programa, sendo a maioria dos clientes traficantes de drogas.

A morte do casal ainda está cercada de mistérios. Uma versão apresentada pela polícia é de que Amanda e João Carlos foram mortos por amarem uma emboscada para o traficante de drogas e membro do Comando Vermelho (CV), César Augusto Barata de Souza, de 22 anos, conhecido como "Pimpolho".

César Augusto foi morto com dois tiros na cabeça na manhã de quarta-feira (23), dentro do próprio carro após sair de um bar localizado na rua Rio Jutaí, no conjunto Vieralves, bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul.

Na ocasião, os homens que mataram a vítima foram baleados por um segurança do estabelecimento. O caso está sendo investigado pela DEHS.

