Homem é morto com golpe de gargalo de garrafa no Dom Pedro

Manaus - Um jovem, identificado como Ygor Wesley da Silva Padilha, de 18 anos, foi encontrado morto com golpes de gargalo de garrafa, na manhã desta terça-feira (29). O corpo estava em uma área de mata, na rua Clara, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus.

Os moradores relataram que um caseiro de um sítio, que fica no ramal Gemido da Cabrita, achou o corpo quando passava pelo local. A vítima estava de bruços e com corte profundo no pescoço.

Sequestrado

Informações preliminares dão conta de que a vítima foi sequestrada na noite de segunda-feira (28), na rua Aires Santiago, no bairro Nova Esperança, Zona Oeste.



O jovem estava dentro de casa com os familiares, quando homens desconhecidos invadiram o imóvel. O pai da vítima informou à polícia que o filho foi colocado a força em um veículo Celta prata, de placa não identificada.



Os sequestradores seriam traficantes de drogas e a vítima, segundo a polícia, tinha envolvimento com entorpecentes.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. A motivação do crime será investigada pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Jovem é sequestrado e executado em local de desova no Tarumã

Fim de semana 'sangrento' registra 8 mortes em Manaus