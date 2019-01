Preso homem que cobrava por falsas vagas de emprego em Manaus

Manaus – O professor José Richardson Cassiano Franco, de 44 anos, que se pesava por funcionário da Secretaria de Estado de Educação e Qualificação do Ensino (Seduc), foi apresentado na manhã desta terça-feira (29), pelo crime de estelionato. Ele oferecia vagas de emprego e cobrava das vítimas dinheiro. Mais de 20 pessoas caíram no golpe.

A prisão ocorreu na tarde de segunda-feira (28), quando José aplicava mais um golpe, tendo como vítimas duas mulheres, de 20 e 40 anos. O fato ocorreu por volta das 17h40, em um shopping, na avenida Darcy Vargas, bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com a delegada Indra Leal, titular da 15º Distrito Integrado de Polícia (DIP), José oferecia vagas de emprego em órgãos públicos e cobrava das vítimas R$ 300 para cargos de nível médio e R$ 1,5 mil para cargos de nível superior.

“Ele se utilizava da oportunidade que tinha por ter sido aluno de uma universidade particular da cidade, onde ainda chegou a atuar como tutor do ensino à distância. Em depoimento, ele disse que iniciou a prática de estelionato logo depois de finalizar a graduação em 2015, propondo vagas de emprego”, explicou a delegada Indra Leal.

Delegada Indra Leal, titular do 15º DIP | Foto: Josemar Antunes

À polícia, José Richardson disse que pedia documentos das vítimas para incluí-las na lista de chamada, com datas para início de empregabilidade, que nunca aconteciam. Depois disso, o professor sumia e, só assim, as vítimas percebiam que havia caído em um golpe. Uma das vítimas chegou a pagar R$ 6 mil.

Durante as investigações, a Polícia Civil identificou seis Boletins de Ocorrência (B.Os) contra o falso funcionário da Seduc. José Richardson chegou a usar outro número de WhatsApp e o nome fictício Letícia Brito, como sendo coordenadora do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que seria uma funcionária acima dele e que iria ajudá-lo nas documentações.

Confessou o crime

Conforme a polícia, José Richardson confessou o crime. Para se defender, ele disse que aplicava o golpe porque passava por dificuldades financeiras. Entretanto, durante a coletiva, ele disse que só falava em juízo.



José foi autuado em flagrante por estelionato e será apresentado na audiência de custódia no Fórum ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

