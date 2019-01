Briga por venda de dindin e picolé na Djalma Batista termina em morte

- Um homem de nacionalidade haitiana, ainda não identificado, foi morto a tiros

no início da tarde desta terça-feira (29), na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi identificado apenas como "Maduche" e seria um vendedor de dindin.

De acordo com testemunhas, o haitiano teria esfaqueado um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após entrar numa briga com um vendedor de picolés. O vendedor de picolés, também haitiano, teria pego uma pedra para brigar com Maduche, mas acabou sendo rendido pelo policial, que também tentou imobilizar o outro haitiano. A briga dos dois vendedores seria pela disputa por clientes na região da avenida Djalma Batista.

Dois haitianos deram início a briga | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Ainda segundo as testemunhas, o policial teria atirado para cima duas vezes para tentar apartar a briga, mas Maduche desferiu dois golpes de faca contra o cabo, que, em legítima defesa, atirou contra Maduche.

O caso foi atendido pela 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e até a publicação desta matéria, o Instituto Médico Legal (IML) não havia chegado ao local para a remoção do corpo. Mais informações em instantes.



O corpo do haitiano morto foi removido para o IML | Foto: Ione Moreno/Em Tempo

Informações policiais

O homem que brigou com Maduche foi identificado como José e foi detido na viatura da polícia militar até o fim da ocorrência. O tenente-coronel César Andrade, comande do CPA Centro-Sul, informou que todo policial é treinado para atingir veias calibrosas para que a pressão do agressor baixe e o ataque tenha fim, mas essa ação pode acarretar em óbito.

"É um criminoso [Maduche], que atentou contra um policial militar que estava negociando uma ocorrência. O agressor estava armado com uma faca atacado outro homem. Contra o policial foram golpes com a intenção de matar. Os PMs agiram bem, antes que o agressor começasse a esfaquear outras pessoas", relatou.

Haitiano é morto na avenida Djalma Batista após esfaquear cabo da PM | Foto: Ione Moreno

O cabo da Polícia Militar que não teve o nome divulgado, foi auxiliado por outro policial e encaminhado para o HPS 28 de Agosto com um ferimento grave na mão e outro no rosto, mas não corre risco de morte. O terceiro golpe que foi direcionado para o peito do policial não penetrou o tecido da pele por conta do colete balístico, acabou fazendo a faca quebrar.

O segundo haitiano envolvido na briga foi detido | Foto: Ione Moreno

Passagem pela polícia

No local, populares informaram à reportagem que Maduche já tinha um histórico de agressividade, andava sempre armado com uma faca e já havia se envolvido em outros atos ilícitos e ficado preso por oito meses.

Preliminarmente, o comandante Andrade confirmou que Maduche já tinha envolvimento com crimes. "Nem todos os atos ilícitos são registrados na Policia Civil. Fica de conhecimento da Polícia Militar ou dos próprios comunitários. Ele tinha essa inclinação de ser agressivo e se utilizar sempre de uma faca", completou.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

