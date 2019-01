Casal é preso por roubo de R$ 86 mil em financeira de Manaus

O casal está envolvido a um roubo de R$ 86 mil em uma financeira | Foto: Josemar Antunes

Manaus – Após um mês e nove dias de investigação a um roubo em uma financeira, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) prendeu o casal Rikellen Marques de Oliveira e Vitor Luis Silva do Rosário, ambos de 20 anos. Outro suspeito envolvido no crime foi identificado e está sendo procurado pela polícia.

O casal foi apresentado na manhã desta terça-feira (29), durante coletiva de imprensa no prédio da Delegacia Geral da PC-AM, no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital. A dupla foi presa em bairros distintos na segunda (28). Rikellen foi capturada no bairro Compensa, Zona Oeste, enquanto Vitor foi preso no bairro Santa Etelvina, Zona Norte.

De acordo com o delgado Guilherme Torres, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), o casal vinha sendo investigado pelo roubo a uma empresa de crédito, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2018.

“O casal e outro comparsa, invadiram a financeira em posse de armas de fogo, onde renderam os funcionários e clientes. Na fuga, eles levaram aproximadamente R$ 86 mil em dinheiro do estabelecimento. Na ocasião, Rikellem fingiu ser cliente e depois repassou as informações para os comparsas. Toda a ação do roubo majorado foi registrada por câmeras de segurança do local”, disse o delegado Guilherme torres.

Os criminosos também confessaram que haviam roubado dois carros na manhã do crime, sendo um Meriva e outro Uno. Os veículos foram recuperados em via pública no bairro Compensa, Zona Oeste.

Rikellen e Vitor foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. A jovem ficará presa no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), e Vitor será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

