Homem é morto a tiros em rip-rap no São José, em Manaus

Manaus - Um homem, até o momento identificado apenas como Sandro, foi morto a tiros em um rip-rap da rua Pará, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O crime aconteceu por volta das 15h desta terça-feira (29). A polícia ainda não sabe quem possa ter sido o autor dos disparos.

Segundo informações do tenente Raymilson, da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que esteve no local, é possível ver que a maioria dos disparos atingiu a cabeça. "Não dá para precisar quantos tiros foram exatamente, só a perícia pode descobrir, mas tinha bastante sangue na cabeça", detalhou.

O policial detalhou, ainda, que no local não se sabe quem teria sido o autor do crime. "As testemunhas aqui estão na lei do silêncio, ninguém viu nada, ninguém sabe de nada", explicou.

A vítima ainda foi atendida com vida pelo Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu), mas acabou morrendo minutos depois. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Briga por venda de din din e picolé na Djalma Batista termina em morte

Homem é morto com golpe de gargalo de garrafa no Dom Pedro