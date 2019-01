Assista ao momento em que haitiano morre ao atacar PM em Manaus

| Autor:

Manaus - Foi divulgado, na tarde desta terça-feira (29), um vídeo em que mostra o momento exato de uma abordagem policial na avenida Djalma Batista que terminou com um haitiano morto, outro detido e um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) esfaqueado . O caso ocorreu por volta das 13h, horário de pico no trânsito daquela região da cidade.

Conforme informações da PM-AM, por meio do tenente-coronel César Andrade, dois policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária abordaram dois haitianos, sendo um vendedor de picolé e outro de din din, que acabaram brigando por disputa de clientes na área.

Na ocasião, um dos haitianos, armado com uma faca, reagiu a abordagem policial e atacou com facadas um dos PMs. Outro policial sacou uma arma de fogo, disparou tiros de advertência, mas não foi o suficiente para conter os ânimos.

Para Andrade, todo policial é treinado para atingir veias calibrosas, para que a pressão do agressor baixe e o ataque tenha fim, mas essa ação pode acarretar em óbito.

"É um criminoso [Maduche], que atentou contra um policial militar que estava negociando uma ocorrência. O agressor estava armado com uma faca atacado outro homem. Contra o policial, foram desferidos golpes com a intenção de matar. Os PMs agiram bem, antes que o agressor começasse a esfaquear outras pessoas", relatou.

O corpo do haitiano baleado foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. O cabo da PM ferido na ocorrência foi levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Ele teve ferimentos na mão e no rosto.

O outro haitiano envolvido na ocorrência foi detido e levado para o 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), unidade policial da região, para esclarecer os fatos.

