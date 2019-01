Após assalto a coronel da PM, sete são detidos no bairro da União

Manaus - Um suposto assalto a um coronel da Polícia Militar que não teve o nome revelado resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de um menor de idade no início da manhã desta terça-feira (29), no bairro da União. Um revólver calibre 38 foi apreendido em uma residência próxima ao local do crime.



De acordo com informações confirmadas pela Força Tática, os suspeitos de cometer o assalto, estavam em um residência na rua 9. A polícia encontrou Alissa Ramos da Silva, de 19 anos e Elias Nogueira Ramos, de 26 anos dentro da casa. Elias ainda teria tentado enganar a polícia passando o nome de Bruno da Silva Ribeiro.



Ao perceber que Alissa estava tentando apagar um vídeo do celular, sem êxito, a polícia verificou que se tratava de Alissa no vídeo com seu namorado, um menor de 17 anos e no vídeo estariam portando uma arma de fogo.



Indo até a casa do jovem de 17 anos, ele revelou que a arma estava na casa de Adroilson Nascimento Monteiro, de 26 anos, conhecido como ‘Tico’. A polícia foi até a casa de Tico, mas ele não estava com a arma e levou a polícia novamente à casa de Alissa, onde o revolver acabou sendo encontrado no quintal, enterrado.



A arma estava com a numeração suprimida e foram apreendidas ainda de cinco munições intactas e uma balança de precisão, além de um celular Samsung. O menor de 17 anos juntamente com Victor Lucas Da Rocha, de 18 anos, são suspeitos de terem usado a arma alugada de Elias para fazer o assalto.



Elias apontou que Adroilson e Marcos André da Silva Lima, de 28 anos, guardavam as armas e que Ronald Wolld Pires Barbosa, 26, seria o receptador do celular após o assalto.

Todos os envolvidos foram apresentados a autoridade policial no 3° Distrito Integrado de Polícia (DIP), sem hematomas, nem escoriações e estão à disposição da justiça.



