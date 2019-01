Homem denunciado por estuprar a enteada de 9 anos é preso em Manaus

Manaus - Na manhã desta terça-feira (29), por volta das 11h, a Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva em nome de um homem de 40 anos, denunciado por estupro de vulnerável praticado no dia 9 de outubro de 2013. A vítima, uma criança de nove anos na época, era enteada dele.

De acordo com a autoridade policial, o crime aconteceu na casa onde o infrator morava com a companheira e a enteada. Na ocasião, o infrator passou a mão nas partes íntimas da vítima. “Em razão disso, foi representado o pedido de prisão preventiva em nome do homem. A ordem judicial foi expedida no dia 23 de janeiro deste ano, pela juíza Áurea Lina Gomes Araújo, da 1ª Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes. O infrator foi preso na travessa S4 do bairro Japiim, zona sul da capital”, disse Cavalcanti.

O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. Após os procedimentos cabíveis na delegacia, ele será levado à Central de Recebimento e Triagem (CRT) do Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), situado no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria.

