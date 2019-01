Homem é morto com 4 tiros no Centro de Manaus

Manaus - Um homem identificado como José I. R. S, de 22 anos, morreu após dar entrada no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus. A vítima deu entrada na unidade hospitalar na manhã desta terça-feira (29), com vários tiros no corpo.

De acordo com as informações do posto policial do HPS 28 de Agosto, a vítima foi baleada com cerca de quatro tiros no Centro de Manaus. Os disparos atingiram o tronco e o rosto da vítima, que não resistiu aos ferimentos e foi a óbito após receber atendimento médico.

O corpo foi removido do necrotério da unidade hospitalar pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), e levado para a sede do órgão. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Até a publicação desta matéria, nenhum familiar da vítima foi até a sede do IML para fazer o reconhecimento do corpo.

