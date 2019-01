5 traficantes são presos em 'guerra de facções' na Zona Sul de Manaus

Policiais do CPA Sul participaram da ação | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (30), por volta das 5h30, um grupo de criminosos fortemente armado deslocou-se até a rua Comandante Ferraz, no bairro Betânia, Zona Sul de Manaus, para cometer assassinatos contra uma facção criminosa rival.

A ação foi frustrada por policiais militares que cercaram a área. Policiais militares do Comando de Policiamento de Área (CPA-Sul) e das 1ª, 2ª, 3ª e 24ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) começaram uma perseguição policial com trocas de tiros que terminou no bairro Raiz.

Segundo a polícia militar, pelo menos dez pessoas estariam na ocorrência. Eles abandonaram dois veículos modelo Voyage de cor branca em uma rua no bairro raiz e tentaram fugir em um táxi.

Os policiais detiveram 5 pessoas desse grupo, incluindo uma mulher. Os outros fugiram. Com eles, foram achados aparelhos celulares e munição.

Os criminosos foram apresentados no 1° Distrito Integrado de Polícia. Os carros também serão guinchados e levados até a unidade policial.

De acordo com o comandante da CPA Sul, major Leandro Benevides, o local era uma área de fronteira de Cicoms. “A ação foi frustrada pela atividade policial no local. A ocorrência continua em andamento com reforço policial no local”, fala.

Os moradores do local não quiseram falar com a reportagem por estarem com medo de represálias.

O major Benevides também informou que os moradores e demais pessoas que viram a ocorrência podem entrar em contato pelo número 181 com denúncia anônima.

