PM esfaqueado por haitiano durante ação policial passa bem

Manaus - O cabo da Polícia Militar, esfaqueado durante uma abordagem policial, na tarde desta terça-feira (29), onde resultou na morte de um haitiano, já recebeu alta médica e passa bem. A informação foi repassada pela assessoria da corporação.

Segundo o órgão, ainda na tarde de terça, após o policial ser atendido com ferimentos no rosto e na mão, no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, localizado na zona Centro-Sul, ele foi liberado pela equipe médica.

Ainda não se sabe se o policial ficará afastado das tarefas devido ao machucado na mão, já que precisa ter precisão para empunhar a arma. Além disso, em casos de confronto, a corporação faz uma avaliação se houve alguma alteração psicológica nos militares.

Um homem de nacionalidade haitiana foi morto a tiros no início da tarde desta terça-feira (29), na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi identificado apenas como "Maduche" e seria um vendedor de dindin.

De acordo com testemunhas, o haitiano esfaqueou um cabo da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após entrar numa briga com um vendedor de picolés. O vendedor de picolés, também haitiano, teria pego uma pedra para brigar com Maduche, mas acabou sendo rendido pelo policial, que também tentou imobilizar o outro haitiano.

A briga dos dois vendedores seria pela disputa por clientes na região da avenida Djalma Batista. Ainda segundo as testemunhas, o policial teria atirado para cima duas vezes para tentar apartar a briga, mas Maduche desferiu dois golpes de faca contra o cabo, que, em legítima defesa, atirou contra Maduche.

O caso foi atendido pela 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), e até a publicação desta matéria, o Instituto Médico Legal (IML) não havia chegado ao local para a remoção do corpo. Mais informações em instantes.

