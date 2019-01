Dupla aborda segurança em cartório de Manaus e rouba arma

O cartório fica localizado na avenida Getúlio Vargas | Foto: Divulgação





Manaus - Um segurança que presta serviço no cartório RTD, localizado na avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, Zona Sul, teve a arma roubada por dois criminosos na tarde desta quarta-feira (30). O crime ocorreu por volta das 14h30. A dupla ainda não foi capturada.

De acordo com um guardador de veículos, que preferiu não se identificar, a dupla chegou em uma motocicleta e rendeu o segurança. Os dois suspeitos estavam armados e foram na direção do profissional.

"Eles chegaram, estacionaram a motocicleta e, em seguida, renderam o segurança. Ele foi pego de surpresa e teve que entregar a arma dele", relatou.

A reportagem entrou em contato com policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que informaram que as equipes estavam em diligência em busca de capturar os dois homens. O caso foi registrado no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Homem denunciado por estuprar a enteada de 9 anos é preso em Manaus

Homem é morto com 4 tiros no Centro de Manaus