Homem é morto com 6 tiros à queima-roupa no Novo Mundo em Manaus

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi morto na noite desta quarta-feira (30), enquanto passava pela rua 13, no conjunto Mundo Novo, em Flores, na Centro-Sul. Os suspeitos de cometerem o crime fugiram sem serem identificados. Ao menos seis disparos atingiram o corpo da vítima.

De acordo com policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os suspeitos chegaram em um carro, e o abandonaram em uma rua paralela, em seguida andaram até a rua 13 e abordaram a vítima, que não teve chance de reagir e fugir da ação dos seus executores.

"Ao menos seis disparos foram realizados contra a vítima, a maioria atingiu a cabeça. O veículo usado pelos criminosos foi abandonado na rua 12 e eles fugiram em outro carro, de modelo e placa não identificados", disse o policial, que preferiu não se identificar.

Curiosos e familiares se aglomeraram na rua onde houve o homicídio | Foto: Raphael Tavares/Em Tempo

Na rua onde o crime aconteceu, vários curiosos aguardavam atentos à remoção do corpo, feita pelos funcionários do Instituto Médico Legal (IML), que ocorreu após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) da Polícia Civil.

Os investigadores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem investigar o caso. No local do crime, familiares olhavam atentamente o trabalho da polícia e preferiram não comentar o caso com a imprensa.

