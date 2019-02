Polícia cumpre mandados de prisão durante operação em Manaus

Manaus - Sete bairros da Zona Norte de Manaus estão no alvo da Operação "Pilar-1", deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) nesta quinta-feira (31). Policiais civis e militares estão cumprindo mandados de prisão, busca e apreensão referentes, principalmente, aos crimes de tráfico de drogas e homicídio.

São mais de 200 policiais na operação integrada, que envolve a Polícia Militar, Polícia Civil e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), que montou barreiras para fiscalizações de veículos. O secretário de segurança, coronel Louismar Bonates, comanda a operação e acompanha equipes policiais no cumprimento dos mandados.

"Essas operações vão se tornar rotina. É Pilar 1, porque é a busca da construção de uma nova segurança pública para a população. Serão cumpridos diversos mandados de prisão na zona norte, inclusive com desdobramentos em outras zonas da cidade", disse o secretário.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Lázaro Ramos, as investigações vêm acontecendo há algumas semanas e alguns mandados já foram cumpridos, na semana, devido a urgência e risco de fuga dos envolvidos.

O Comandante-Geral da Polícia Militar, coronel Ayrton Norte, disse que operações desse porte são importantes para a segurança nos bairros e ressaltou que a PM estava realizando, simultaneamente, as Operações Catraca e Rota Segura, que fazem fiscalização em ônibus do transporte coletivo e rotas de empresas do Polo Industrial de Manaus.

