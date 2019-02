Idoso mata esposa e ateia fogo em apartamento

Em brasília, um idoso de 80 anos é suspeito de matar a esposa a facadas e depois atear fogo no apartamento. Veiguima Martins, de 56 anos, morreu carbonizada dentro do quarto. O marido, José Bandeira da Silva, de 80 anos, foi encontrado desacordado no corredor. Os bombeiros tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu. | Autor: SBT