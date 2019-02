Preso suspeito de matar homem e ficar dois dias com o corpo em casa

Manaus - Com perfil frio e calculista, Samuel Ferreira Barcelar, 19, foi apresentado na manhã desta sexta-feira (1°), no prédio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Ele é apontado como autor do assassinato de Altair José de Souza Lima, de 30 anos.

A prisão de Samuel ocorreu na quarta-feira (30), por volta das 11, na avenida Autaz Mirim, bairro São José, Zona Leste de Manaus, durante o cumprimento da ordem judicial expedida no mesmo dia, pela juíza Suzi Irlanda Araújo Granja da Silva, no Plantão Criminal.

De acordo com o delegado Paulo Martins, titular da DEHS, o crime ocorreu por volta das 23h do dia 24 de julho do ano passado, em uma vila de casas onde Altair morava, na rua Jutaí, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste.

Depois de ser convidado pelo Altair, que era homossexual, para entrar no imóvel, Samuel estrangulou a vítima e ficou no local por dois dias com o corpo.

"De início tratamos o crime como homicídio, mas durante as investigações concluímos que era um latrocínio. A intenção de Samuel era roubar os pertences da vítima. É um cidadão frio e calculista, que ainda chegou a ficar com a vítima morta no imóvel", disse o delegado Paulo Martins.

Samuel saiu da casa levando eletrodomésticos, utensílios e o celular da vítima. Após ser preso, Samuel negou que tivesse caso com a vítima e alega que não conhecia Altair antes do crime.

Bilhete

Conforme a polícia, o suspeito, após sair da casa, deixou um bilhete em cima do corpo da vítima com a frase: "Ha ha ha. Se não é por nós a gente atropela".

Durante consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp) foi constatado que Samuel já tinha passagem pela polícia por furto qualificado e por tráfico de drogas.

Samuel foi indiciado por latrocínio. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

