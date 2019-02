'Pimpolho' vai ao médio e acaba preso por homicídio, em Manaus

Manaus - Investigado pela morte de um mecânico, Lucelino da Costa Gordiano, 22, conhecido como "Pimpolho", foi apresentado pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na manhã desta sexta-feira (1°), durante coletiva de imprensa.

A prisão do acusado aconteceu por volta das 11h de quinta-feira (31), após 'Pimpolho' receber alta médica em uma unidade hospitalar da capital. A ordem judicial foi deferida pela juíza Andrea Jane Silva de Medeiros, no Plantão Criminal.

De acordo com o delegado Charles Araújo, adjunto da DEHS, 'Pimpolho' confessou ter assassinado a golpes de faca Antônio Pinto do Nascimento, de 37 anos, na manhã do dia 21 de outubro de 2018. O crime ocorreu na rua Olito Lima, bairro São José, Zona Leste de Manaus.

"Durante as investigações, a equipe descobriu que tanto a vítima como o suspeito estavam embriagados. Pimpolho confessou que saiu para comprar drogas, quando encontrou Antônio. Por conta de uma desavença antiga, eles iniciaram um novo desentendimento e travaram luta corporal. Após a briga, ele pegou uma faca na casa onde morava para cometer o crime. 'Pimpolho' afirmou que a vítima queria tomar o dinheiro dele", explicou o delegado Charles Araújo.

Lucelino foi indiciado por homicídio qualificado. Ele ficará à disposição da Justiça no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no quilômetro 8 da BR-174.

