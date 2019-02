6 pessoas são capturadas pela PM por roubos na Zona Norte de Manaus

O material apreendido e os suspeitos detidos foram apresentados no 14º DIP | Foto: Divulgação/PM-AM

Manaus - Seis homens suspeitos de roubo majorado, porte e posse ilegal de armas de fogo foram detidos por policiais militares da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), por volta de meia-noite e meia desta sexta-feira (1º). Um dos suspeitos era foragido de Justiça, procurado pelo crime de estupro.



De acordo com a Polícia Militar, os PMs estavam em duas viaturas, em patrulhamento na avenida Margarita, bairro Nova Cidade, Zona Norte, quando abordaram um carro Palio prata e placas NOP-01**.

No veículo, conforme a PM, estavam os suspeitos: dois homens, um de 26 e outro de 21 anos; uma mulher de 30 anos; dois adolescentes, um de 15 e outro de 16 anos. Ainda dentro do carro, a PM encontrou pertences roubados, como celulares, bolsas, cartões e documentos.

Além disso, segundo a PM, um revólver calibre 38 com numeração suprimida estava no veículo. No celular de um dos suspeitos estavam armazenadas fotos de um homem exibindo outra arma de fogo.

Os policiais, então, seguiram para a rua 10, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. No apartamento, havia um homem de 27 anos com um revólver calibre 38 e R$720.

Todos os suspeitos foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram reconhecidos pelas vítimas dos roubos.

