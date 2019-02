Com olhos vendados, homem é encontrado morto em ramal no Iranduba

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no inicio da tarde desta sexta-feira (1º) no Km 9 do ramal do Janauary, em Iranduba (a 27 quilômetro de Manaus).

Moradores da área encontraram o corpo e acionaram a Polícia Militar do município. O homem trajava uma bermuda cinza e uma camisa de time de futebol, além de estar com as mãos amarradas e com os olhos vendados.

Conforme informações de moradores, o homem tinha marcas de tiros na cabeça. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a fazer a remoção do corpo. O 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) irá investigar o crime.

