Pescador é preso por tentar matar companheira em Manacapuru, no AM

O crime aconteceu na casa onde o casal morava | Foto: Divulgação

Manacapuru - Um pescador de 43 anos foi preso em flagrante, nessa quinta-feira (31), por tentativa de feminicídio, no bairro Morada do Sol, em Manacapuru (município distante 68 km de Manaus). A vítima é própria companheira dele, uma mulher de 31 anos. O crime aconteceu na noite de ontem, por volta das 20h, na casa onde o casal morava.



De acordo com delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, a equipe de investigação realizava diligências pelo bairro Morada do Sol quando foi acionada por populares, informando que o pescador havia tentado matar a própria companheira, atingindo a vítima com um golpe de faca no peito. Segundo o delegado, a mulher foi socorrida e conduzida pelos policiais civis até uma unidade hospitalar naquele município.

“Imediatamente realizamos as diligências para localizar o agressor. Cercamos as proximidades do bairro Morada do Sol e, por volta das 20h, conseguimos prender o pescador, ainda com a faca utilizada no crime, no momento em que ele tentava empreender fuga pelas ruas do bairro. O homem apresentava estado de embriaguez e sintomas de uso de substâncias entorpecentes. Ele ainda tentou reagir à prisão, mas acabou imobilizado e conduzido até a unidade policial. Em depoimento, ele alegou que não lembrava de nada”, relatou Torres.

Flagrante

O homem foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis na DIP de Manacapuru, o pescador será levado para Audiência de Custódia no Fórum de Justiça Doutor Giovanni Figliuolo, em Manacapuru.

*Com informações da assessoria

