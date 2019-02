Polícia prende nove pessoas e apreende quatro adolescentes em Manaus

Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente, de 17, apreendido por militares da 26ª Cicom depois de terem roubado um ônibus no bairro Manoa | Foto: Divulgação

Manaus - Nove pessoas foram presas pela Polícia Militar entre a noite desta quinta-feira (31) e a madrugada desta sexta-feira (1º), em diferentes zonas da capital amazonense. Nesse período, quatro adolescentes foram apreendidos e um veículo foi localizado.

Pelo GPS de um celular que havia sido roubado, policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) chegaram aos ocupantes de um veículo Gol com restrição de furto e placa clonada, na rua Jandaia, comunidade Ismael Aziz, no bairro Santa Etelvina, zona norte. Um deles fugiu ao sair do carro ainda em movimento e um adolescente de 17 anos, que estava na condução, foi apreendido e encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Um homem de 19 anos foi preso e um adolescente, de 17, apreendido por militares da 26ª Cicom depois de terem roubado um ônibus no bairro Manoa, zona norte. A dupla estava com dois simulacros de arma de fogo e foi apresentada no 6º DIP.

Policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) prenderam um homem de 30 anos no beco Independência, no bairro Raiz, zona sul, depois de o mesmo ter abandonado uma sacola, com quatro porções supostamente de maconha, 15 porções supostamente de cocaína e um calibre 38 com três munições intactas. Ele foi flagranteado no 1º DIP.

Um homem de 21 anos foi preso por militares da 27ª Cicom na rua 189, no núcleo 16, bairro Cidade Nova, zona norte. Ele estava em uma moto Honda Pop 100 com dois celulares e 19 porções de entorpecentes. O flagrante foi registrado no 6º DIP.

Policiais da 3ª Cicom prenderam um homem de 23 anos na rua 5 de Setembro, bairro Japiim, zona sul, com uma porção de aproximadamente 200 gramas de maconha, tipo skunk, dois cordões amarelos, uma pulseira e R$ 174 em espécie. Ele foi flagranteado no 1º DIP.

No bairro Cidade Nova, no conjunto Buriti, militares da 15ª Cicom prenderam um homem de 36 anos após abordagem e verificação de que havia um mandado de prisão em aberto contra ele. A apresentação foi no 6º DIP.

Na avenida Margarita, no bairro Nova Cidade, zona norte, policiais da 15ª Cicom detiveram seis homens suspeitos de roubo, porte e posse ilegal de armas de fogo. Parte do grupo foi abordada em um veículo Palio, no qual estavam dois homens de 21 e 26 anos, uma mulher de 30 anos e dois adolescentes de 15 e 16 anos.

Também foram encontrados celulares, bolsas, cartões e documentos que seriam de vítimas. A partir das fotos em um dos celulares, os policiais chegaram a um homem de 27 anos com mandado de prisão em aberto por estupro. Ele foi preso com uma arma de fogo calibre 38 e R$ 720 em espécie.

Um veículo Gol de um motorista de transporte por aplicativo, que havia sido roubado minutos antes na rua Bela Vista, no bairro Vila da Prata, zona oeste, foi localizado por policiais da 8ª Cicom na rua São Pedro, no bairro Compensa, zona oeste.

