Dupla é presa por roubar e agredir donos de flutuante no Cacau Pirêra

O casal foi levadas para presídios na capital | Foto: Divulgação

Manaus - Ozanar Queiroz dos Santos Junior, de 23 anos, e Elione Pereira Batista, de 24 anos, foram presos por roubo e corrupção de menores. A prisão aconteceu na manhã desta sexta-feira (1º), por volta das 8h, no Cacau Pirêra, no município de Iranduba (a 27 km de Manaus).

De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, titular da unidade da Polícia Civil em Cacau Pirêra, a dupla está envolvida em roubo a um flutuante situado na orla do Distrito.

Segundo Antonio Chicre Neto, o crime ocorreu no dia 10 de setembro de 2018, quando os suspeitos amarraram e agrediram os donos do flutuante. A dupla levou do local R$ 5 mil e eletrodomésticos.

“As diligências iniciaram assim que os mandados foram expedidos, no dia 17 de janeiro deste ano, pela juíza Aline Kelly Ribeiro, da 1ª Vara de Iranduba. Logramos êxito após Ozanar e Elione serem notificados para comparecer ao prédio da unidade policial, onde receberam voz de prisão. Descobrimos, ao longo dos trabalhos, que um adolescente teria participado do delito. Ele ainda está sendo procurado”, explicou Chicre Neto.

Indiciamento

Ozanar e Elione foram indiciados por roubo e corrupção de menores. Ao término dos procedimentos cabíveis no prédio da unidade policial, os jovens serão encaminhados, respectivamente, ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) e Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF), localizados no quilômetro oito da rodovia federal BR-174, onde irão ficar à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Diretor e pedagogo de escolas no AM são presos por estupro de alunas

Com olhos vendados, homem é encontrado morto em ramal no Iranduba