Cachorro morre ao ser brutalmente esfaqueado por homem no AM

Manacapuru (AM) – Imagens de uma câmera de segurança chocaram o Amazonas ao flagrar um homem de 40 anos esfaqueando um cachorro indefeso em via pública. O crime aconteceu na última segunda-feira (28) no município de Manacapuru, onde o animal chegou a ser internado com vida, mas acabou morrendo na tarde do dia seguinte.

De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, a agressão teria ocorrido por volta das 20h, e a dona do cão já reconheceu o autor do crime, que ainda não teve a identidade divulgada pelos policiais. Ao registrar o boletim de ocorrência, a mulher destacou ainda que o suspeito sofre de deficiência intelectual.

A polícia investiga o caso a partir de imagens gravadas pela câmera de uma residência, onde é possível ver o agressor esfaqueando o cão após encurralá-lo em um muro. Logo em seguida, populares encontraram o cachorro ainda com vida, mas com perfurações profundas na área do pescoço e da cabeça.

Um Boletim de Ocorrência foi registrado na Delegacia Interativa (DIP) em Manacapuru. Em nota, a Polícia Civil disse que não pode falar sobre a identidade do homem para não atrapalhar as investigações.

